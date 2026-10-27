Стубб і Стере закликали Путіна до деескалації щодо енергетики України, - Зеленський провів розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, вони обговорили підсумки їхнього сьогоднішнього дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.

Також під час розмови відбулося продовження дискусій, розпочатих в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО.

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Подробиці від Зеленського

"Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль. Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", - наголосив Зеленський.

Також під час розмови вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – української, американської та російської.

"Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки.

Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись. Дякую всім, хто з Україною!" - резюмує Зеленський.

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Розмова з Путіним

Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Згодом стало відомо, що Зеленський проводить розмову зі Стуббом та Стере після їхніх переговорів з Путіним.

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