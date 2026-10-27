Стубб и Стере призвали Путина к деэскалации в вопросе энергетики Украины, - Зеленский провел беседу с лидерами Финляндии и Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Зеленского, они обсудили итоги своего сегодняшнего звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

Также во время разговора продолжились дискуссии, начатые в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО.

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Подробности от Зеленского

"Благодарен за подробный брифинг и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных с всеми партнерами мирных усилий. Алекс и Йонас четко сказали российскому руководству о том, что нужны реальные шаги по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры", — подчеркнул Зеленский.

Также в ходе беседы они обсудили подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд — украинской, американской и российской.

"Финляндия и Норвегия, как страны, граничащие с Россией, особенно заинтересованы в правильных и надежных решениях в сфере безопасности. Обсудили также различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, нашей обороны и общей безопасности.

Должен наступить мир, необходима деэскалация, и затягивание войны со стороны России должно прекратиться. Спасибо всем, кто с Украиной!", — резюмирует Зеленский.

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Беседа с Путиным

Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Впоследствии стало известно, что Зеленский ведет беседу со Стуббом и Стере после их переговоров с Путиным.

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