Стубб и Стере призвали Путина к деэскалации в вопросе энергетики Украины, - Зеленский провел беседу с лидерами Финляндии и Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Зеленского, они обсудили итоги своего сегодняшнего звонка российскому диктатору Владимиру Путину.
Также во время разговора продолжились дискуссии, начатые в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО.
Подробности от Зеленского
"Благодарен за подробный брифинг и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных с всеми партнерами мирных усилий. Алекс и Йонас четко сказали российскому руководству о том, что нужны реальные шаги по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры", — подчеркнул Зеленский.
Также в ходе беседы они обсудили подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд — украинской, американской и российской.
"Финляндия и Норвегия, как страны, граничащие с Россией, особенно заинтересованы в правильных и надежных решениях в сфере безопасности. Обсудили также различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, нашей обороны и общей безопасности.
Должен наступить мир, необходима деэскалация, и затягивание войны со стороны России должно прекратиться. Спасибо всем, кто с Украиной!", — резюмирует Зеленский.
Беседа с Путиным
- Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Впоследствии стало известно, что Зеленский ведет беседу со Стуббом и Стере после их переговоров с Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль