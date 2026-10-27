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Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
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Туск о разговоре Стубба и Стере с Путиным: Впечатление было умеренно оптимистичным

Реакция Туска на разговор Стубба и Стере с Путиным

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал беседу президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

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Подробности

"Я получил сообщение от премьер-министра Норвегии. Он подтвердил, что все, о чем мы договаривались ранее, будет представлено на должном уровне.

Президент Финляндии передал мне подробную информацию сразу после разговора с президентом Путиным. Впечатления европейской стороны относительно возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби были умеренно оптимистичными", - сказал Туск.

По словам премьера Польши, он сообщил Стуббу и Стере, что во время таких контактов необходимо сохранять абсолютную бдительность, ведь повестка дня России достаточно четко определена.

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"Для нас важно, что эти переговоры приобретают более конкретные очертания", - отметил глава польского правительства.

"После 4 ноября, если состоится первый раунд переговоров, посмотрим, станет ли мир ближе. Я принял решение поддерживать все усилия - именно так, как мы обсудили с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.

Полная поддержка Украины - здесь ничего не меняется. Европейская позиция совершенно четкая, в частности в отношении гарантий для Украины. И очевидно заявление о том, что Европа не заинтересована в эскалации напряженности", - подытожил Туск.

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Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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Автор: 

путин владимир (22068) Туск Дональд (1008) Стубб Александр (252) Стёре Йонас Гар (58)
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Топ комментарии
+4
Такі наївні люди. Шов який там рік повномасштабної війни в Європі? Вірити хоч одному слову пуйла, то по за межами добра та зла.
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27.10.2026 15:40 Ответить
+1
Весь ЄС колотиться, бо розуміють пора закінчувати війну, так як наступного року вибори у Франції, Італії, Німеччині і усюди до влади прийдуть партії, які не не підтримують фінансування України...
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27.10.2026 15:27 Ответить
+1
Ну пришел Трамп которого уже к ненависти к Украине никто не переплюнет и что война закончилась ?)
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27.10.2026 15:29 Ответить

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