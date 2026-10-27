Туск о разговоре Стубба и Стере с Путиным: Впечатление было умеренно оптимистичным

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал беседу президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

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"Я получил сообщение от премьер-министра Норвегии. Он подтвердил, что все, о чем мы договаривались ранее, будет представлено на должном уровне.

Президент Финляндии передал мне подробную информацию сразу после разговора с президентом Путиным. Впечатления европейской стороны относительно возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби были умеренно оптимистичными", - сказал Туск.

По словам премьера Польши, он сообщил Стуббу и Стере, что во время таких контактов необходимо сохранять абсолютную бдительность, ведь повестка дня России достаточно четко определена.

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"Для нас важно, что эти переговоры приобретают более конкретные очертания", - отметил глава польского правительства.

"После 4 ноября, если состоится первый раунд переговоров, посмотрим, станет ли мир ближе. Я принял решение поддерживать все усилия - именно так, как мы обсудили с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии.

Полная поддержка Украины - здесь ничего не меняется. Европейская позиция совершенно четкая, в частности в отношении гарантий для Украины. И очевидно заявление о том, что Европа не заинтересована в эскалации напряженности", - подытожил Туск.

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Что этому предшествовало?

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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