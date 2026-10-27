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Новини Розмова Стубба, Стере та Путіна
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Туск про розмову Стубба та Стере з Путіним: Враження було помірно оптимістичним

Реакція Туска на розмову Стубба та Стере з Путіним

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере із диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

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Подробиці

"Я отримав повідомлення від прем’єр-міністра Норвегії. Він підтвердив, що все, про що ми домовлялися раніше, буде представлено на належному рівні.

Президент Фінляндії передав мені детальну інформацію одразу після розмови з президентом Путіним. Враження європейської сторони щодо можливості конструктивних переговорів в Абу-Дабі було помірно оптимістичним", - сказав Туск.

За словами прем'єра Польщі, він повідомив Стуббу та Стере, що під час таких контактів необхідно зберігати абсолютну пильність, адже порядок денний Росії досить чітко визначений.

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"Для нас важливо, що ці переговори набувають конкретніших обрисів", - зауважив глава польського уряду.

"Після 4 листопада, якщо відбудеться перший раунд переговорів, побачимо, чи стане мир ближчим. Я ухвалив рішення підтримувати всі зусилля - саме так, як ми обговорили з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії.

Повна підтримка України - тут нічого не змінюється. Європейська позиція цілком чітка, зокрема щодо гарантій для України. І очевидна заява про те, що Європа не зацікавлена в ескалації напруженості", - підсумував Туск.

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Що передувало?

  • Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
  • Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
  • Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
  • Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
  • За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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Автор: 

путін володимир (13800) Туск Дональд (749) Стубб Александр (261) Стере Йонас Гар (58)
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Топ коментарі
+4
Такі наївні люди. Шов який там рік повномасштабної війни в Європі? Вірити хоч одному слову пуйла, то по за межами добра та зла.
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27.10.2026 15:40 Відповісти
+1
Весь ЄС колотиться, бо розуміють пора закінчувати війну, так як наступного року вибори у Франції, Італії, Німеччині і усюди до влади прийдуть партії, які не не підтримують фінансування України...
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27.10.2026 15:27 Відповісти
+1
Ну пришел Трамп которого уже к ненависти к Украине никто не переплюнет и что война закончилась ?)
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27.10.2026 15:29 Відповісти

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