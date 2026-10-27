Туск про розмову Стубба та Стере з Путіним: Враження було помірно оптимістичним
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере із диктатором Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.
Подробиці
"Я отримав повідомлення від прем’єр-міністра Норвегії. Він підтвердив, що все, про що ми домовлялися раніше, буде представлено на належному рівні.
Президент Фінляндії передав мені детальну інформацію одразу після розмови з президентом Путіним. Враження європейської сторони щодо можливості конструктивних переговорів в Абу-Дабі було помірно оптимістичним", - сказав Туск.
За словами прем'єра Польщі, він повідомив Стуббу та Стере, що під час таких контактів необхідно зберігати абсолютну пильність, адже порядок денний Росії досить чітко визначений.
"Для нас важливо, що ці переговори набувають конкретніших обрисів", - зауважив глава польського уряду.
"Після 4 листопада, якщо відбудеться перший раунд переговорів, побачимо, чи стане мир ближчим. Я ухвалив рішення підтримувати всі зусилля - саме так, як ми обговорили з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії.
Повна підтримка України - тут нічого не змінюється. Європейська позиція цілком чітка, зокрема щодо гарантій для України. І очевидна заява про те, що Європа не зацікавлена в ескалації напруженості", - підсумував Туск.
Що передувало?
- Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
- Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
- За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.
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