Туск про розмову Стубба та Стере з Путіним: Враження було помірно оптимістичним

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере із диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

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Подробиці

"Я отримав повідомлення від прем’єр-міністра Норвегії. Він підтвердив, що все, про що ми домовлялися раніше, буде представлено на належному рівні.

Президент Фінляндії передав мені детальну інформацію одразу після розмови з президентом Путіним. Враження європейської сторони щодо можливості конструктивних переговорів в Абу-Дабі було помірно оптимістичним", - сказав Туск.

За словами прем'єра Польщі, він повідомив Стуббу та Стере, що під час таких контактів необхідно зберігати абсолютну пильність, адже порядок денний Росії досить чітко визначений.

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"Для нас важливо, що ці переговори набувають конкретніших обрисів", - зауважив глава польського уряду.

"Після 4 листопада, якщо відбудеться перший раунд переговорів, побачимо, чи стане мир ближчим. Я ухвалив рішення підтримувати всі зусилля - саме так, як ми обговорили з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії.

Повна підтримка України - тут нічого не змінюється. Європейська позиція цілком чітка, зокрема щодо гарантій для України. І очевидна заява про те, що Європа не зацікавлена в ескалації напруженості", - підсумував Туск.

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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