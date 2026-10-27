Путін у розмові зі Стуббом та Стере сказав, що РФ не відмовиться від повної окупації Донбасу, - Reuters
Під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії російський диктатор Путін заявив, що Москва не погодиться на компроміс щодо захоплення всього Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Подробиці
Співрозмовник розповів, що Путін сказав Стуббу та Стере, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити всю територію українського Донбасу.
Європейські лідери у відповідь заявили про необхідність справедливого миру.
Що передувало?
- Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
- Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
- За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.
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Це після Донбасу потрібно буде віддати, заради справєдлівості.
дуже небезпечний для світу прецедент