Путін у розмові зі Стуббом та Стере сказав, що РФ не відмовиться від повної окупації Донбасу, - Reuters

Під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії російський диктатор Путін заявив, що Москва не погодиться на компроміс щодо захоплення всього Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Подробиці

Співрозмовник розповів, що Путін сказав Стуббу та Стере, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити всю територію українського Донбасу.

Європейські лідери у відповідь заявили про необхідність справедливого миру.

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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