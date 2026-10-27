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Новини Розмова Стубба, Стере та Путіна
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Путін у розмові зі Стуббом та Стере сказав, що РФ не відмовиться від повної окупації Донбасу, - Reuters

Путін і далі хоче окупувати весь Донбас: подробиці

Під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії російський диктатор Путін заявив, що Москва не погодиться на компроміс щодо захоплення всього Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Подробиці

Співрозмовник розповів, що Путін сказав Стуббу та Стере, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити всю територію українського Донбасу.

Європейські лідери у відповідь заявили про необхідність справедливого миру.

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Що передувало?

  • Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
  • Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
  • Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
  • Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
  • За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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Автор: 

путін володимир (13800) Донбас (19667) Стубб Александр (261) Стере Йонас Гар (58)
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Топ коментарі
+16
Ти ще спробуй його окупувати, підАр гнойний! Вже 12 років окуповуєш та ніяк не виходить, чмо гебняве!
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27.10.2026 15:07 Відповісти
+11
Там ще Херсонська і Запорізька області в коньстітуціі.
Це після Донбасу потрібно буде віддати, заради справєдлівості.
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27.10.2026 15:08 Відповісти
+7
це буде перший у цивілізованому світі випадок легалізації світового ядерного терориста-шизоїдного кровожерливого маньяка
дуже небезпечний для світу прецедент
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27.10.2026 15:08 Відповісти

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