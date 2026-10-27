Путин в разговоре со Стуббом и Стере заявил, что РФ не откажется от полной оккупации Донбасса, - Reuters
Во время телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии российский диктатор Путин заявил, что Москва не пойдет на компромисс в вопросе захвата всего Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Подробности
Собеседник рассказал, что Путин сказал Стуббу и Стере, что Россия не пойдет на компромисс в отношении своей цели захватить всю территорию украинского Донбасса.
Европейские лидеры в ответ заявили о необходимости справедливого мира.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
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Це після Донбасу потрібно буде віддати, заради справєдлівості.
дуже небезпечний для світу прецедент