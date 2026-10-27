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Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
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Путин в разговоре со Стуббом и Стере заявил, что РФ не откажется от полной оккупации Донбасса, - Reuters

Путин по-прежнему хочет оккупировать весь Донбасс: подробности

Во время телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии российский диктатор Путин заявил, что Москва не пойдет на компромисс в вопросе захвата всего Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Подробности

Собеседник рассказал, что Путин сказал Стуббу и Стере, что Россия не пойдет на компромисс в отношении своей цели захватить всю территорию украинского Донбасса.

Европейские лидеры в ответ заявили о необходимости справедливого мира.

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Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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Автор: 

путин владимир (22068) Донбасс (24890) Стубб Александр (252) Стёре Йонас Гар (58)
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Топ комментарии
+16
Ти ще спробуй його окупувати, підАр гнойний! Вже 12 років окуповуєш та ніяк не виходить, чмо гебняве!
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27.10.2026 15:07 Ответить
+11
Там ще Херсонська і Запорізька області в коньстітуціі.
Це після Донбасу потрібно буде віддати, заради справєдлівості.
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27.10.2026 15:08 Ответить
+7
це буде перший у цивілізованому світі випадок легалізації світового ядерного терориста-шизоїдного кровожерливого маньяка
дуже небезпечний для світу прецедент
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27.10.2026 15:08 Ответить

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