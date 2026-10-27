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Новини Розмова Стубба, Стере та Путіна
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Дзвінок Путіну готувався спільно з Україною та США, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько півтори години. Лідер розповів деталі.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Стубба

За його словами, розмова стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня і відбулася у співпраці з Україною та США. Перед розмовою про неї заздалегідь поінформували ключових союзників, зокрема всі країни Північної ради, а після завершення повідомили про її зміст.

Після розмови, за його словами, президентові Зеленському надали приблизно 30-хвилинний звіт про її перебіг.

"Ми обговорили ключові питання та повідомлення, які ми узгодили попереднього вечора перед дзвінком", — сказав Стубб.

Характер розмови він описав так: "Розмова з президентом Путіним була професійною та прямою".

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Навіщо був дзвінок

Крім того, лідер обґрунтував необхідність дзвінка.

"Прем’єр-міністр Стере і я вважали важливим, щоб прикордонні держави, такі як Фінляндія та Норвегія, прояснили питання, які можуть призвести до непорозумінь. А також передали б президенту Російської Федерації прямі повідомлення з точки зору країн Північної Європи, зокрема Фінляндії та Норвегії", — зазначив він.

Стубб додав, що Фінляндія й Норвегія й надалі підтримуватимуть Україну та докладатимуть зусиль для досягнення тривалого й справедливого миру.

Зустріч в Абу-Дабі

"Тепер прокладено шлях до зустрічі за участю США, України, Росії та європейських країн, яка відбудеться в Абу-Дабі в листопаді", — додав Стубб.

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Що передувало?

  • Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
  • Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
  • Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
  • Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
  • За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

Автор: 

путін володимир (13800) США (23024) Стубб Александр (261) Стере Йонас Гар (58)
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