Дзвінок Путіну готувався спільно з Україною та США, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько півтори години. Лідер розповів деталі.
Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Стубба
За його словами, розмова стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня і відбулася у співпраці з Україною та США. Перед розмовою про неї заздалегідь поінформували ключових союзників, зокрема всі країни Північної ради, а після завершення повідомили про її зміст.
Після розмови, за його словами, президентові Зеленському надали приблизно 30-хвилинний звіт про її перебіг.
"Ми обговорили ключові питання та повідомлення, які ми узгодили попереднього вечора перед дзвінком", — сказав Стубб.
Характер розмови він описав так: "Розмова з президентом Путіним була професійною та прямою".
Навіщо був дзвінок
Крім того, лідер обґрунтував необхідність дзвінка.
"Прем’єр-міністр Стере і я вважали важливим, щоб прикордонні держави, такі як Фінляндія та Норвегія, прояснили питання, які можуть призвести до непорозумінь. А також передали б президенту Російської Федерації прямі повідомлення з точки зору країн Північної Європи, зокрема Фінляндії та Норвегії", — зазначив він.
Стубб додав, що Фінляндія й Норвегія й надалі підтримуватимуть Україну та докладатимуть зусиль для досягнення тривалого й справедливого миру.
Зустріч в Абу-Дабі
"Тепер прокладено шлях до зустрічі за участю США, України, Росії та європейських країн, яка відбудеться в Абу-Дабі в листопаді", — додав Стубб.
Що передувало?
- Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
- Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
- За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.
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