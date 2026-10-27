Стере відповів на критику Данії через розмову з Путіним: Ми говорили не від імені всіх європейців

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере відповів на критику данської колеги Фредеріксен через телефонну розмову з Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

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Подробиці

Фредеріксен вважає сьогоднішню телефонну розмову одноосібною ініціативою.

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"Я з цим не згоден. За чотири роки ЄС досі не виробив спільного послання чи єдиного підходу.

Ми говоримо від власного імені, а не від імені когось іншого, але перед цим провели ґрунтовні консультації та заздалегідь поінформували всіх наших союзників", - сказав Стере.

Також, за його словами, розмова з Путіним тривала півтори години.

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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