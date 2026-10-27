РФ прагне підкорення, а не миру, - очільник уряду Швеції прокоментував розмову скандинавських колег із Путіним

Очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон із сумнівом поставився до ідеї діалогу президента Фінляндії Александра Стубба та норвезького прем’єра Йонаса Гара Стере з Володимиром Путіним, наголосивши, що минулі комунікації європейських посадовців із Москвою майже не принесли плодів.

Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву цитує шведський телеканал SVT.

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Яка позиція Крістерссона?

"Якщо переговори ведуть до миру, то переговори - це добре. Мій досвід свідчить, що результати попередніх переговорів Німеччини та Франції були дуже скромними. А якщо подивитися на те, що Росія робить на місцях щодня, я не бачу нічого, що свідчило б про те, що вона прагне миру. Вона прагне підкорення", - заявив Крістерссон..

Він наголосив, що позиція Швеції полягає в тому, що мир має бути досягнутий на умовах України.

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Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

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