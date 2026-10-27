РФ прагне підкорення, а не миру, - очільник уряду Швеції прокоментував розмову скандинавських колег із Путіним
Очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон із сумнівом поставився до ідеї діалогу президента Фінляндії Александра Стубба та норвезького прем’єра Йонаса Гара Стере з Володимиром Путіним, наголосивши, що минулі комунікації європейських посадовців із Москвою майже не принесли плодів.
Як інформує Цензор.НЕТ, його заяву цитує шведський телеканал SVT.
Яка позиція Крістерссона?
"Якщо переговори ведуть до миру, то переговори - це добре. Мій досвід свідчить, що результати попередніх переговорів Німеччини та Франції були дуже скромними. А якщо подивитися на те, що Росія робить на місцях щодня, я не бачу нічого, що свідчило б про те, що вона прагне миру. Вона прагне підкорення", - заявив Крістерссон..
Він наголосив, що позиція Швеції полягає в тому, що мир має бути досягнутий на умовах України.
Що передувало?
- Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
- Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
- За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.
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