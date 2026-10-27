Россия стремится к порабощению, а не к миру, - глава правительства Швеции прокомментировал разговор скандинавских коллег с Путиным
Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон скептически отнесся к идее диалога президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным, отметив, что предыдущие контакты европейских чиновников с Москвой практически не принесли результатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление цитируетшведский телеканал SVT.
Какова позиция Кристерссона?
"Если переговоры ведут к миру, то переговоры - это хорошо. Мой опыт показывает, что результаты предыдущих переговоров Германии и Франции были весьма скромными. А если посмотреть на то, что Россия делает на местах каждый день, я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что она стремится к миру. Она стремится к порабощению", - заявил Кристерссон.
Он подчеркнул, что позиция Швеции заключается в том, что мир должен быть достигнут на условиях Украины.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
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