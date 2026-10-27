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Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
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Стере ответил на критику Дании из-за разговора с Путиным: Мы говорили не от имени всех европейцев

Стере прокомментировал критику со стороны Дании в связи с разговором с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ответил на критику со стороны своей датской коллеги Фредериксен в связи с телефонным разговором с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

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Подробности

Фредериксен считает сегодняшний телефонный разговор единоличной инициативой.

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"Я с этим не согласен. За четыре года ЕС до сих пор не выработал совместного послания или единого подхода.

Мы выступаем от своего имени, а не от имени кого-то другого, но перед этим провели тщательные консультации и заранее проинформировали всех наших союзников", - сказал Стере.

Кроме того, по его словам, беседа с Путиным длилась полтора часа.

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Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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