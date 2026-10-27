Стере ответил на критику Дании из-за разговора с Путиным: Мы говорили не от имени всех европейцев
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ответил на критику со стороны своей датской коллеги Фредериксен в связи с телефонным разговором с Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.
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Фредериксен считает сегодняшний телефонный разговор единоличной инициативой.
"Я с этим не согласен. За четыре года ЕС до сих пор не выработал совместного послания или единого подхода.
Мы выступаем от своего имени, а не от имени кого-то другого, но перед этим провели тщательные консультации и заранее проинформировали всех наших союзников", - сказал Стере.
Кроме того, по его словам, беседа с Путиным длилась полтора часа.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
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