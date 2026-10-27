Украина готова к прекращению огня, но не будет предпринимать односторонних шагов, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что утреннюю беседу лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным скоординировали с Украиной. Киев готов к частичному и полному прекращению огня.

Его цитирует МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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О разговоре Стубба и Стере с Путиным

"Мы обсудили утренние телефонные разговоры лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным, а впоследствии - с президентом Украины Владимиром Зеленским. Приветствуем такую активную поддержку наших дипломатических усилий и мирного процесса. Этот звонок был скоординирован с нами, и это правильный подход", - заявил Сибига на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Финляндии и Норвегии в Хельсинки.

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О прекращении огня

"Украина стремится завершить эту войну. У нас есть реалистичные предложения и решения. Мы готовы к частичному прекращению огня и полному прекращению боевых действий. Конечно, все должно быть справедливо. Мы не будем предпринимать никаких односторонних шагов", - сказал министр.

О России и ударах

По словам Сибиги, пока российские чиновники говорят о переговорах, российские баллистические ракеты продолжают наносить удары по Украине.

"Россия пытается уничтожить нашу энергетическую систему и лишить украинцев электроэнергии и отопления", - отметил он.

"Пока Путин не демонстрирует реальной готовности завершить войну. Именно поэтому укрепление Украины остается чрезвычайно важным. Финляндия и Норвегия, а также Дания, Исландия и Швеция демонстрируют настоящее лидерство в этом вопросе", - добавил Сибига.

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О помощи стран Северной Европы

С февраля 2022 года пять скандинавских стран оказали помощь на сумму около 50 миллиардов долларов, напомнил министр. На следующий день он выступит перед Северным советом и поблагодарит его членов за "беспрецедентную поддержку".

"Сегодня мы говорим не только о поддержке Украины, но и о партнерстве с Украиной. Наш опыт, технологии и сила могут сделать страны Северного совета более безопасными. Мы готовы внести свой вклад", - подытожил Сибига.

Что этому предшествовало?

Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

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