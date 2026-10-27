Україна готова до припинення вогню, але не робитиме односторонніх кроків, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що ранкову розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним скоординували з Україною. Київ готовий до часткового та повного припинення вогню.

Його цитує МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про розмову Стубба й Стере з Путіним

"Ми обговорили ранкові телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним, а згодом — із Президентом України Володимиром Зеленським. Вітаємо таку активну підтримку наших дипломатичних зусиль і мирного процесу. Цей дзвінок було скоординовано з нами, і це правильний підхід", — заявив Сибіга на спільній пресконференції міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дзвінок Путіну готувався спільно з Україною та США, - Стубб

Про припинення вогню

"Україна прагне завершити цю війну. Ми маємо реалістичні пропозиції та рішення. Ми готові до часткового припинення вогню та повного припинення бойових дій. Звичайно, усе має бути справедливим. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків", — сказав міністр.

Про Росію й удари

За словами Сибіги, поки російські посадовці говорять про переговори, російські балістичні ракети продовжують бити по Україні.

"Росія намагається знищити нашу енергетичну систему та позбавити українців електроенергії й опалення", — зазначив він.

"Наразі Путін не демонструє справжньої готовності завершити війну. Саме тому зміцнення України залишається надзвичайно важливим. Фінляндія та Норвегія, а також Данія, Ісландія і Швеція демонструють справжнє лідерство в цьому питанні", — додав Сибіга.

Читайте також: Україна готова обговорювати замороження нинішньої лінії фронту, але території не віддасть, - Зеленський

Про допомогу нордичних країн

З лютого 2022 року п'ять нордичних країн надали допомогу на суму близько 50 мільярдів доларів, нагадав міністр. Наступного дня він виступить перед Північною радою й подякує її членам за "безпрецедентну підтримку".

"Сьогодні ми говоримо не лише про підтримку України, а й про партнерство з Україною. Наш досвід, технології та сила можуть зробити нордичні країни безпечнішими. Ми готові зробити свій внесок", — резюмував Сибіга.

Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

Читайте також: Стере відповів на критику Данії через розмову з Путіним: Ми говорили не від імені всіх європейців