Якщо Зеленський хоче прямих переговорів із Путіним, нехай їде у Москву. Умови забезпечимо, - Кремль

Помічник російського диктатора Юрія Ушаков заявив, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонних розмов повідомили Путіну про зацікавленість Зеленського в прямих переговорах. Той у відповідь запросив українського лідера до Москви.

Про це Ушаков розповів в інтерв'ю телеканалу "Вести", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".

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"Нехай приїжджає до Москви"

За словами Ушакова, і норвезький прем'єр, і президент Фінляндії "транслювали" російському диктатору "активну зацікавленість" Зеленського в прямій розмові.

За словами помічника, Путін нагадав Стуббу і Стере умови, на яких можлива його зустріч із Зеленським. Ушаков назвав українського президента "нелегітимним" і заявив, що "ці слова вже повторювалися мільйон разів".

"Якщо Зеленський справді хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви, де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з погляду безпеки", — заявив він.

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Коли можлива зустріч лідерів

Також, за словами Ушакова, російська сторона наголосила, що контакт на рівні лідерів України та Росії матиме сенс лише після завершення переговорного процесу.

"Будуть вироблені якісь документи в контексті довгострокового врегулювання щодо України, і після цього лідери двох країн могли б зустрітися. Переговірники були б готові їм доповісти документи, а лідери, своєю чергою, були б готові їх підписати", — пояснив помічник російського диктатора.

Що кажуть в Україні

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що розмову Стубба і Стере з Путіним було скоординовано з Києвом. За його словами, Україна готова до часткового та повного припинення вогню, але не робитиме односторонніх кроків. Він також зазначив, що наразі Путін "не демонструє справжньої готовності завершити війну".

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