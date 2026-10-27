Железняк сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта, который критиковали из-за угрозы журналистам

Народный депутат Ярослав Железняк("Голос") заявил, что законопроект № 10242, предусматривающий до 8 лет лишения свободы за использование данных из государственных реестров во время военного положения,был снят с рассмотрения Верховной Рады на этой неделе. По его словам, такого решения удалось добиться после переговоров с первым заместителем председателя фракции "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем и руководством парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Железняк написал на своей странице в Facebook.

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Законопроект №10242 снят с рассмотрения после переговоров

Железняк сообщил о достижении договоренности после переговоров с представителями парламента. Он также отметил, что в ходе работы над документом было подано более 1500 поправок.

"Да, сообщаю, что после конструктивных переговоров с первым заместителем фракции "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем и руководством парламента законопроект № 10242 снят с рассмотрения и завтра, и на этой неделе", - написал депутат.

Ранее Верховная Рада планировала рассмотреть этот документ. Он предусматривает до восьми лет лишения свободы за использование данных из государственных реестров во время военного положения.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подверг законопроект критике. По его мнению, документ может создать угрозу для журналистов-расследователей, которые используют данные из реестров для разоблачения возможного незаконного обогащения должностных лиц.

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Шабунин предупреждал о рисках для журналистов и их источников

Виталий Шабунин заявлял, что нормы законопроекта могут позволить привлекать к уголовной ответственности журналистов, работающих с данными государственных реестров, а также их источники.

По его словам, такая информация помогает журналистам выявлять имущество родственников чиновников, поездки народных депутатов в Россию и доходы, которые могут не соответствовать официальным доходам.

Шабунин также напоминал, что парламент уже дважды не поддержал этот законопроект, однако его снова планировали вынести на рассмотрение.

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