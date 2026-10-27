Железняк повідомив про зняття з розгляду законопроєкту, який критикували через загрозу журналістам

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що законопроєкт №10242, який передбачає до 8 років позбавлення волі за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану, зняли з розгляду Верховної Ради цього тижня. За його словами, такого рішення вдалося досягти після переговорів із першим заступником голови фракції "Слуга народу" Андрієм Мотовиловцем і керівництвом парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Железняк написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Законопроєкт №10242 зняли з розгляду після переговорів

Железняк повідомив про домовленість після переговорів із представниками парламенту. Він також зазначив, що під час роботи над документом було подано понад 1500 поправок.

"Так, повідомляю, що після конструктивних перемовин з першим заступником фракції "Слуга народу" Андрієм Мотовиловцем та керівництвом Парламенту законопроєкт №10242 знятий з розгляду і завтра, і цього тижня", — написав депутат.

Раніше Верховна Рада планувала розглянути цей документ. Він передбачає до восьми років позбавлення волі за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін критикував законопроєкт. На його думку, документ може створити загрозу для журналістів-розслідувачів, які використовують дані з реєстрів для викриття можливого незаконного збагачення посадовців.

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Шабунін попереджав про ризики для журналістів та їхніх джерел

Віталій Шабунін заявляв, що норми законопроєкту можуть дозволити притягувати до кримінальної відповідальності журналістів, які працюють із даними державних реєстрів, а також їхні джерела.

За його словами, така інформація допомагає журналістам виявляти майно родичів чиновників, поїздки народних депутатів до Росії та статки, які можуть не відповідати офіційним доходам.

Шабунін також нагадував, що парламент уже двічі не підтримував цей законопроєкт, однак його знову планували винести на розгляд.

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