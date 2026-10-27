РФ вербует африканцев на войну, но не вывозит из плена: военнопленные обратились к участникам саммита в Москве. ВИДЕО
Граждане африканских стран, воевавшие на стороне России и попавшие в украинский плен, обратились к участникам саммита "Россия - Африка", запланированного на 28–29 октября в Москве. Они призвали содействовать их возвращению на родину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Обращение африканских военнопленных
Россия систематически вербует граждан африканских стран на войну против Украины, но не спешит возвращать их домой. Африканские военнопленные обратились к участникам саммита "Россия – Африка", который пройдет 28–29 октября в Москве, с призывом содействовать их возвращению на родину. Их видеообращение опубликовал проект "Хочу жить".
В украинский плен попали граждане 18 африканских государств
За время полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 59 стран мира, среди них - представители 18 африканских государств. При этом Россия не забрала в рамках обмена ни одного иностранного военнопленного.
Эти люди оказались на чужой войне, которую развязала Россия. Москва, привлекая иностранных граждан к боевым действиям, несет за них полную ответственность и не должна игнорировать судьбы тех, кто попал в плен. Саммит "Россия - Африка" должен стать поводом для поднятия вопроса об ответственности Кремля за жизни завербованных африканцев. Правительства их стран должны требовать от России конкретных действий по возвращению своих граждан домой.
Иностранцев предупредили о рисках вербовки в российскую армию
"Напоминаем гражданам иностранных государств: участие в войне на стороне российской армии грозит гибелью или тяжкими ранениями. Российские обещания не отменяют этих рисков и не гарантируют безопасного возвращения на родину.
Если вас пытаются завербовать для участия в боевых действиях против Украины или вы уже оказались в рядах российской армии, обращайтесь в государственный проект "Хочу жить". Сдача в украинский плен дает возможность сохранить жизнь. Украина обязана обеспечивать военнопленным обращение в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - обратились в Украине к наемникам РФ.
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