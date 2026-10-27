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Новости Африканские наемники в РФ Пленные наемники РФ
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РФ вербует африканцев на войну, но не вывозит из плена: военнопленные обратились к участникам саммита в Москве. ВИДЕО

Граждане африканских стран, воевавшие на стороне России и попавшие в украинский плен, обратились к участникам саммита "Россия - Африка", запланированного на 28–29 октября в Москве. Они призвали содействовать их возвращению на родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Обращение африканских военнопленных

Россия систематически вербует граждан африканских стран на войну против Украины, но не спешит возвращать их домой. Африканские военнопленные обратились к участникам саммита "Россия – Африка", который пройдет 28–29 октября в Москве, с призывом содействовать их возвращению на родину. Их видеообращение опубликовал проект "Хочу жить".

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В украинский плен попали граждане 18 африканских государств

За время полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 59 стран мира, среди них - представители 18 африканских государств. При этом Россия не забрала в рамках обмена ни одного иностранного военнопленного.

Эти люди оказались на чужой войне, которую развязала Россия. Москва, привлекая иностранных граждан к боевым действиям, несет за них полную ответственность и не должна игнорировать судьбы тех, кто попал в плен. Саммит "Россия - Африка" должен стать поводом для поднятия вопроса об ответственности Кремля за жизни завербованных африканцев. Правительства их стран должны требовать от России конкретных действий по возвращению своих граждан домой.

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Иностранцев предупредили о рисках вербовки в российскую армию

"Напоминаем гражданам иностранных государств: участие в войне на стороне российской армии грозит гибелью или тяжкими ранениями. Российские обещания не отменяют этих рисков и не гарантируют безопасного возвращения на родину.

Если вас пытаются завербовать для участия в боевых действиях против Украины или вы уже оказались в рядах российской армии, обращайтесь в государственный проект "Хочу жить". Сдача в украинский плен дает возможность сохранить жизнь. Украина обязана обеспечивать военнопленным обращение в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - обратились в Украине к наемникам РФ.

Автор: 

Африка (323) военнопленные (1352)
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Топ комментарии
+6
Найманці не мають права на статус військовополоненого. Але добрий ішак їх годує та лікує поки наших полонених катують, вбивають та проводять навчання кацапських медиків які тренуються на наших відриваючи їм кінцівки. Яка добра зелена шмаркля, а чого б це ні? Українці не його нарід.
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27.10.2026 21:14 Ответить
+5
Дивно, але в ООН, упродовж 12 років, сидять ТИХО на жопах, оті особи з Урядів країн Африки, звідки прутін саме і вербує найманців на війну проти України!!??
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27.10.2026 21:03 Ответить
+5
***** на городи в Україні пахати.
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27.10.2026 21:04 Ответить

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