РФ вербує африканців на війну, але не забирає з полону: військовополонені звернулися до учасників саміту в Москві. ВIДЕО

Громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, звернулися до учасників саміту Росія – Африка, запланованого на 28–29 жовтня в Москві. Вони закликали сприяти їхньому поверненню на батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Звернення африканських військовополонених

Росія системно вербує громадян африканських країн на війну проти України, але не поспішає повертати їх додому. Військовополонені африканці звернулися до учасників саміту Росія – Африка, який пройде 28-29 жовтня в Москві, із закликом сприяти їхньому поверненню на батьківщину. Їхнє відеозвернення опублікував проєкт "Хочу жить".

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В український полон потрапили громадяни 18 африканських держав

За час повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 59 країн світу, серед них – представники 18 африканських держав. Водночас Росія не забрала в рамках обміну жодного військовополоненого іноземця.



Ці люди опинилися на чужій війні, яку розв’язала Росія. Москва, залучаючи іноземних громадян до бойових дій, несе за них повну відповідальність та не повинна ігнорувати долі тих, хто потрапив у полон. Саміт Росія – Африка має стати нагодою порушити питання відповідальності Кремля за життя завербованих африканців. Уряди їхніх країн повинні вимагати від Росії конкретних дій для повернення своїх громадян додому.

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Іноземців попередили про ризики вербування до російської армії

"Нагадуємо громадянам іноземних держав: участь у війні на боці російської армії загрожує загибеллю або тяжкими пораненнями. Російські обіцянки не скасовують цих ризиків і не гарантують безпечного повернення на батьківщину.



Якщо вас намагаються завербувати для участі в бойових діях проти України або ви вже опинилися в лавах російської армії, звертайтеся до державного проєкту "Хочу жить". Здача в український полон дає можливість зберегти життя. Україна зобов’язана забезпечувати військовополоненим поводження відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", - звернулися в Україні до найманців РФ.