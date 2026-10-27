Италия заморозила новый пакет военной помощи для Украины, - СМИ
Италия задерживает отправку Украине 13-го пакета военной помощи, премьер-министр Джорджа Мелони ожидает промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.
Об этом пишут итальянские СМИ, в частности Il Giornale d’Italia и La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о задержке
По данным СМИ, новый пакет уже готов, однако дату его отправки до сих пор не определили. Он остается в неопределенности после неоднократных задержек.
- Последний пакет Италия отправляла Украине еще 10 месяцев назад. Как отмечают издания, решение каждый раз откладывали: сначала его ожидали в июле, затем - в сентябре, а сейчас ориентиром стали промежуточные выборы в США.
Почему ждут выборы в США
По данным СМИ, политический календарь США, в частности промежуточные выборы 3 ноября, стал для Италии новым ориентиром ожиданий. Результаты выборов могут обеспечить новую политическую основу.
В то же время непонятно, какой именно результат выборов способствовал бы принятию решения, и нет подтверждения, что помощь отправят сразу после голосования. На данный момент новый пакет остается заблокированным.
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Раніше простіше було - Орбан все на собі вивозив 😸
Опісля зелене опудало скаже: нас Захід кинув,ми змушені піти на умови путіна.
На закінчення війни,або на ЯК НЕ ЗМОЖУ-ТО ПІДУ-не йде,незважаючи на величезні жертви і руїни щодня.