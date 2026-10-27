Италия заморозила новый пакет военной помощи для Украины, - СМИ

Италия задерживает отправку Украине 13-го пакета военной помощи, премьер-министр Джорджа Мелони ожидает промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом пишут итальянские СМИ, в частности Il Giornale d’Italia и La Repubblica, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о задержке

По данным СМИ, новый пакет уже готов, однако дату его отправки до сих пор не определили. Он остается в неопределенности после неоднократных задержек.

Последний пакет Италия отправляла Украине еще 10 месяцев назад. Как отмечают издания, решение каждый раз откладывали: сначала его ожидали в июле, затем - в сентябре, а сейчас ориентиром стали промежуточные выборы в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я не скучаю по Берлинской стене": Мелони объяснила, почему Италия должна поддерживать Украину

Почему ждут выборы в США

По данным СМИ, политический календарь США, в частности промежуточные выборы 3 ноября, стал для Италии новым ориентиром ожиданий. Результаты выборов могут обеспечить новую политическую основу.

В то же время непонятно, какой именно результат выборов способствовал бы принятию решения, и нет подтверждения, что помощь отправят сразу после голосования. На данный момент новый пакет остается заблокированным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия и Франция готовятся передать Украине новые системы ПВО SAMP/T и ракеты Aster 30, - СМИ