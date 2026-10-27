Італія заморозила новий пакет військової допомоги для України, - ЗМІ
Італія затримує відправку Україні 13-го пакета військової допомоги, прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні чекає проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.
Про це пишуть італійські медіа, зокрема Il Giornale d’Italia та La Republicca, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про затримку
За даними медіа, новий пакет уже готовий, однак дату його відправлення досі не визначили. Він залишається в невизначеності після неодноразових затримок.
- Останній пакет Італія відправляла Україні ще 10 місяців тому. Як вказують видання, рішення щоразу відтерміновували: спершу його очікували в липні, потім — у вересні, а нині орієнтиром стали проміжні вибори США.
Чому чекають вибори в США
За даними медіа, політичний календар США, зокрема проміжні вибори 3 листопада, став для Італії новим орієнтиром очікувань. Результати виборів можуть надати нову політичну основу.
Водночас незрозуміло, який саме результат виборів сприяв би ухваленню рішення, і немає підтвердження, що допомогу відправлять одразу після голосування. Станом на зараз новий пакет залишається заблокованим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раніше простіше було - Орбан все на собі вивозив 😸
Опісля зелене опудало скаже: нас Захід кинув,ми змушені піти на умови путіна.
На закінчення війни,або на ЯК НЕ ЗМОЖУ-ТО ПІДУ-не йде,незважаючи на величезні жертви і руїни щодня.