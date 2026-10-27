Італія заморозила новий пакет військової допомоги для України, - ЗМІ

Італія затримує відправку Україні 13-го пакета військової допомоги, прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні чекає проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Про це пишуть італійські медіа, зокрема Il Giornale d’Italia та La Republicca, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про затримку

За даними медіа, новий пакет уже готовий, однак дату його відправлення досі не визначили. Він залишається в невизначеності після неодноразових затримок.

Останній пакет Італія відправляла Україні ще 10 місяців тому. Як вказують видання, рішення щоразу відтерміновували: спершу його очікували в липні, потім — у вересні, а нині орієнтиром стали проміжні вибори США.

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Чому чекають вибори в США

За даними медіа, політичний календар США, зокрема проміжні вибори 3 листопада, став для Італії новим орієнтиром очікувань. Результати виборів можуть надати нову політичну основу.

Водночас незрозуміло, який саме результат виборів сприяв би ухваленню рішення, і немає підтвердження, що допомогу відправлять одразу після голосування. Станом на зараз новий пакет залишається заблокованим.

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