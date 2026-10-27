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Новини Підтримка України Італією
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Італія заморозила новий пакет військової допомоги для України, - ЗМІ

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні в Італії 9 січня

Італія затримує відправку Україні 13-го пакета військової допомоги, прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні чекає проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Про це пишуть італійські медіа, зокрема Il Giornale d’Italia та La Republicca, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про затримку

За даними медіа, новий пакет уже готовий, однак дату його відправлення досі не визначили. Він залишається в невизначеності після неодноразових затримок.

  • Останній пакет Італія відправляла Україні ще 10 місяців тому. Як вказують видання, рішення щоразу відтерміновували: спершу його очікували в липні, потім — у вересні, а нині орієнтиром стали проміжні вибори США.

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Чому чекають вибори в США

За даними медіа, політичний календар США, зокрема проміжні вибори 3 листопада, став для Італії новим орієнтиром очікувань. Результати виборів можуть надати нову політичну основу.

Водночас незрозуміло, який саме результат виборів сприяв би ухваленню рішення, і немає підтвердження, що допомогу відправлять одразу після голосування. Станом на зараз новий пакет залишається заблокованим.

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Італія (1344) допомога (8226) Мелоні Джорджа (244)
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Топ коментарі
+6
🇮🇹 Італія долучилася до критики розмови Стубба і Стьоре з Путіним - і вказала на головну проблему Європи.

Раніше простіше було - Орбан все на собі вивозив 😸
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27.10.2026 21:36 Відповісти
+3
Починається...
Опісля зелене опудало скаже: нас Захід кинув,ми змушені піти на умови путіна.
На закінчення війни,або на ЯК НЕ ЗМОЖУ-ТО ПІДУ-не йде,незважаючи на величезні жертви і руїни щодня.
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27.10.2026 22:02 Відповісти
+1
Світ прогнувся під доню
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27.10.2026 21:37 Відповісти

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