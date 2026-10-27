Трамп заявил о намерении запретить термин "искусственный интеллект" в официальных документах

Президент США Дональд Трамп заявил, что термин "искусственный интеллект" могут запретить использовать в официальных документах и других материалах. Вместо этого он предлагает называть эту технологию "суперинтеллектом", поскольку считает нынешнее название неточным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

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Трамп хочет изменить название искусственного интеллекта

Американский президент заявил, что издание The Wall Street Journal и другие СМИ должны использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта".

"Когда The Wall Street Journal начнет называть "искусственный интеллект" (ИИ) - крайне неудачный и неточный термин - "суперинтеллектом" (СИ)? Именно так его называют почти все остальные, или же вскоре начнут называть", - написал Трамп.

По его словам, в ближайшее время использование термина AI или Artificial Intelligence будет официально запрещено в правительственных документах и других материалах из-за его неточности.

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В США уже призвали использовать термин "суперинтеллект"

Ранее Трамп уже выступал за смену названия искусственного интеллекта. 22 сентября во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что слово "искусственный" может создавать впечатление, будто эта технология является фальшивой.

Тогда президент США также сообщил, что в правительственных документах страны будут использовать термин "суперинтеллект".

24 сентября дипломатам Государственного департамента США поручили заменить название "искусственный интеллект" на "суперинтеллект" в официальных документах и заявлениях.