Трамп заявив про намір заборонити термін штучний інтелект в офіційних документах

Президент США Дональд Трамп заявив, що термін "штучний інтелект" можуть заборонити використовувати в офіційних документах та інших матеріалах. Натомість він пропонує називати цю технологію "суперінтелектом", оскільки вважає нинішню назву неточною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Трамп хоче змінити назву штучного інтелекту

Американський президент заявив, що видання The Wall Street Journal та інші медіа мають використовувати термін "суперінтелект" замість "штучного інтелекту".

"Коли The Wall Street Journal почне називати "штучний інтелект" (ШІ) — вкрай невлучний і неточний термін — "суперінтелектом" (СІ)? Саме так його називають майже всі інші, або ж незабаром почнуть називати", — написав Трамп.

За його словами, найближчим часом використання терміна AI або Artificial Intelligence офіційно заборонять в урядових документах та інших матеріалах через його неточність.

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У США вже закликали використовувати термін суперінтелект

Раніше Трамп уже виступав за зміну назви штучного інтелекту. 22 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН він заявив, що слово "штучний" може створювати враження, ніби ця технологія є фальшивою.

Тоді президент США також повідомив, що в урядових документах країни використовуватимуть термін "суперінтелект".

24 вересня дипломатам Державного департаменту США доручили замінити назву "штучний інтелект" на "суперінтелект" в офіційних документах і заявах.