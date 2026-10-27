РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9470 посетителей онлайн
Новости Пленные оккупанты Бои на Сумщине Спецоперация ГУР
471 1

Спецназовцы ГУР подразделения GROUP 10 за семь недель зачистили более 600 гектаров леса на Сумщине и ликвидировали 108 рашистов. ВИДЕО

Спецназовцы GROUP 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины провели семинедельную операцию в Сумской области, в ходе которой ликвидировали 108 российских оккупантов и взяли в плен ещё 29 захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики поразили более 1100 вражеских целей и очистили от противника более 600 гектаров леса.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате операции бойцы сорвали наступательные планы российских войск и не допустили перерезания логистических путей Сил обороны Украины.

После выполнения боевой задачи спецназовцы передали зачищенные позиции украинским защитникам.

Кадры боевых действий и взятия российских оккупантов в плен были опубликованы в Telegram-канале Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист без конечности решил не дожидаться удара украинского дрона и самоликвидировался гранатой. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Бойцы 40-й ОАБр нанесли удары по тылу рашистов: поражены два склада горючего, склад боеприпасов и командный пункт. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24553) спецназ (703) Сумская область (4612) уничтожение (11082) пленные (2453) ВСУ (8569) ГУР (970)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 