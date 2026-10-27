Спецназовцы ГУР подразделения GROUP 10 за семь недель зачистили более 600 гектаров леса на Сумщине и ликвидировали 108 рашистов. ВИДЕО
Спецназовцы GROUP 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины провели семинедельную операцию в Сумской области, в ходе которой ликвидировали 108 российских оккупантов и взяли в плен ещё 29 захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики поразили более 1100 вражеских целей и очистили от противника более 600 гектаров леса.
В результате операции бойцы сорвали наступательные планы российских войск и не допустили перерезания логистических путей Сил обороны Украины.
После выполнения боевой задачи спецназовцы передали зачищенные позиции украинским защитникам.
Кадры боевых действий и взятия российских оккупантов в плен были опубликованы в Telegram-канале Департамента активных действий ГУР МО Украины.
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