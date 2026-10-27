РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9470 посетителей онлайн
Новости Оккупанты-самоубийцы Самоубийство оккупантов на поле боя
1 203 8

Рашист без конечности решил не дожидаться удара украинского дрона и самоликвидировался гранатой. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский беспилотник запечатлел момент самоуничтожения раненого оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик, лишившийся нижней конечности, решил не дожидаться ударного дрона Сил обороны и взорвал себя гранатой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате мощного взрыва тело рашиста разорвало пополам. Момент взрыва зафиксировала камера украинского БПЛА.

Смотрите также: Бойцы 40-й ОАБр нанесли удары по тылу рашистов: поражены два склада горючего, склад боеприпасов и командный пункт. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Воины 53-й ОМБр показали зачистку Малой Дибровы от рашистов во время операции "Вівальді": "Контакт, один - 200". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (24553) граната (1106) уничтожение (11082)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 