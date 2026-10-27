Рашист без конечности решил не дожидаться удара украинского дрона и самоликвидировался гранатой. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинский беспилотник запечатлел момент самоуничтожения раненого оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик, лишившийся нижней конечности, решил не дожидаться ударного дрона Сил обороны и взорвал себя гранатой.
В результате мощного взрыва тело рашиста разорвало пополам. Момент взрыва зафиксировала камера украинского БПЛА.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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