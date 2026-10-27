Воины 53-й ОМБр показали зачистку Малой Дибровы от рашистов во время операции "Вівальді": "Контакт, один - 200". ВИДЕО
Бойцы 1-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады провели зачистку села Малая Диброва в рамках наступательной операции "Вівальді" Третьего армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовая группа во главе с бойцом с позывным "Хрущ" вышла на задание на рассвете. Украинские защитники проверяли здания, подвалы и окопы, выявляя позиции российских оккупантов.
Во время зачистки лесистой местности военные вступили в перестрелку с противником и ликвидировали одного захватчика. Вблизи одного из зданий бойцы также обнаружили тела других уничтоженных оккупантов.
После выполнения боевой задачи украинские воины вернулись на свои позиции. В настоящее время село Малая Диброва находится под контролем бойцов 117-й бригады территориальной обороны.
Кадры зачистки населенного пункта, стрелкового боя и обнаружения уничтоженных рашистов зафиксированы на GoPro одного из украинских защитников.
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