Воїни 53-ї ОМБр показали зачистку Малої Діброви від рашистів під час операції "Вівальді": "Контакт, один - 200". ВIДЕО 18+
Бійці 1-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади провели зачистку села Мала Діброва в межах наступальної операції "Вівальді" Третього армійського корпусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмова група на чолі з бійцем із позивним "Хрущ" вирушила на завдання вдосвіта. Українські захисники перевіряли будівлі, підвали та окопи, виявляючи позиції російських окупантів.
Під час зачистки лісистої місцевості військові вступили у стрілецький бій із противником та ліквідували одного загарбника. Поблизу однієї з будівель бійці також виявили тіла інших знищених окупантів.
Після виконання бойового завдання українські воїни повернулися на свої позиції. Наразі село Мала Діброва перебуває під контролем бійців 117-ї бригади територіальної оборони.
Кадри зачистки населеного пункту, стрілецького бою та виявлення ліквідованих рашистів зафіксовано на GoPro одного з українських захисників.
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