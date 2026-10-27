Бойцы 40-й ОАБр нанесли удары по тылу рашистов: поражены два склада горючего, склад боеприпасов и командный пункт. ВИДЕО

Операторы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта нанесли удары по четырём объектам российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники обнаружили и поразили два склада горюче-смазочных материалов, командный пункт противника и склад боеприпасов.

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В результате ударов были поражены объекты, которые захватчики использовали для обеспечения своих подразделений топливом, боеприпасами и управления войсками.

Кадры поражения вражеских складов и командного пункта обнародовали бойцы 40-й ОАБр.

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