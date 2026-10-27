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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Украинские пилоты на МиГ-29 двумя авиаударами разнесли здание вместе с рашистами внутри. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил ВСУ на истребителях МиГ-29 нанесли два авиаудара по зданию, в котором скапливались живые силы российских оккупантов, на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительно установленным разведкой координатам украинские летчики сбросили две авиабомбы на место скопления противника.

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В результате точных попаданий здание было разрушено вместе с захватчиками, находившимися внутри.

Кадры попадания авиабомб в здание и последующих взрывов обнародовал один из украинских пилотов.

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