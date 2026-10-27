Українські пілоти на МіГ-29 двома авіаударами рознесли будівлю разом із рашистами всередині. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил ЗСУ на винищувачах МіГ-29 завдали двох авіаударів по будівлі, в якій накопичувалася жива сила російських окупантів, на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньо встановленими розвідкою координатами українські льотчики скинули дві авіабомби на місце скупчення противника.
Унаслідок точних влучань будівлю було зруйновано разом із загарбниками, які перебували всередині.
Кадри влучання авіабомб у споруду та подальших вибухів оприлюднив один з українських пілотів.
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