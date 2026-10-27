Українські пілоти на МіГ-29 двома авіаударами рознесли будівлю разом із рашистами всередині. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ на винищувачах МіГ-29 завдали двох авіаударів по будівлі, в якій накопичувалася жива сила російських окупантів, на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньо встановленими розвідкою координатами українські льотчики скинули дві авіабомби на місце скупчення противника.

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Унаслідок точних влучань будівлю було зруйновано разом із загарбниками, які перебували всередині.

Кадри влучання авіабомб у споруду та подальших вибухів оприлюднив один з українських пілотів.

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