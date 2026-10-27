Бійці 40-ї ОАБр завдали ударів по тилу рашистів: уражено два склади пального, склад боєприпасів та командний пункт. ВIДЕО
Оператори 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта завдали ударів по чотирьох об'єктах російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники виявили та уразили два склади пально-мастильних матеріалів, командний пункт противника та склад боєприпасів.
Унаслідок ударів було уражено об'єкти, які загарбники використовували для забезпечення своїх підрозділів пальним, боєприпасами та управління військами.
Кадри ураження ворожих складів і командного пункту оприлюднили бійці 40-ї ОАБр.
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