Бійці 40-ї ОАБр завдали ударів по тилу рашистів: уражено два склади пального, склад боєприпасів та командний пункт. ВIДЕО

Оператори 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта завдали ударів по чотирьох об'єктах російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники виявили та уразили два склади пально-мастильних матеріалів, командний пункт противника та склад боєприпасів.

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Унаслідок ударів було уражено об'єкти, які загарбники використовували для забезпечення своїх підрозділів пальним, боєприпасами та управління військами.

Кадри ураження ворожих складів і командного пункту оприлюднили бійці 40-ї ОАБр.

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