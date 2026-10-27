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Новини Окупанти-самовбивці Самогубство окупантів на полі бою
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Рашист без кінцівки вирішив не чекати на удар українського дрона та самоліквідувався гранатою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому український безпілотник зняв момент самоліквідації пораненого окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник, який втратив нижню кінцівку, вирішив не чекати на ударний дрон Сил оборони та підірвав себе гранатою.

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Унаслідок потужного вибуху тіло рашиста розірвало навпіл. Момент підриву зафіксувала камера українського БпЛА.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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