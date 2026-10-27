Спецпризначенці ГУР підрозділу GROUP 10 за сім тижнів зачистили понад 600 гектарів лісу на Сумщині та ліквідували 108 рашистів. ВIДЕО

Спецпризначенці GROUP 10 Департаменту активних дій ГУР МО України провели семитижневу операцію на Сумщині, під час якої ліквідували 108 російських окупантів та взяли в полон ще 29 загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники уразили понад 1100 ворожих цілей та зачистили від противника більш як 600 гектарів лісу.

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У результаті операції бійці зірвали наступальні плани російських військ та не допустили перерізання логістичних шляхів Сил оборони України.

Після виконання бойового завдання спецпризначенці передали зачищені позиції українським захисникам.

Кадри бойової роботи та захоплення російських окупантів у полон оприлюднили в телеграм-каналі Департаменту активних дій ГУР МО України.

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