Водитель грузовика не пропустил кортеж с погибшим защитником на Львовщине: его оштрафовали

Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал на 1445 гривен водителя грузовика, который на трассе возле Стрыя не пропустил служебный автомобиль, сопровождавший траурный кортеж с телом погибшего военного.

Об этом говорится в постановлении суда, а также сообщает ZAXID.NET, информирует Цензор.НЕТ.

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Что произошло на трассе

По данным суда, инцидент произошел 8 сентября в селе Угерско недалеко от Стрыя. Водитель грузовика, которого, по информации ZAXID.NET, зовут Игорь Щулик, ехал в направлении Львова.

Он не пропустил служебный автомобиль Renault с включенными проблесковыми маячками, который сопровождал траурный кортеж. Из-за этого возникла аварийная ситуация.

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Решение суда

Как отмечается в постановлении от 22 октября, водитель не явился на заседание, но подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Он признал свою вину и просил не наказывать его слишком строго.

Суд назначил штраф в размере 1445 гривен. Также мужчина должен уплатить 665,60 гривен судебного сбора. Постановление можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения.

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