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Новости Штрафы за нарушение ПДД
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Водитель грузовика не пропустил кортеж с погибшим защитником на Львовщине: его оштрафовали

Траурный кортеж "На щите"

Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал на 1445 гривен водителя грузовика, который на трассе возле Стрыя не пропустил служебный автомобиль, сопровождавший траурный кортеж с телом погибшего военного.

Об этом говорится в постановлении суда, а также сообщает ZAXID.NET, информирует Цензор.НЕТ.

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Что произошло на трассе

По данным суда, инцидент произошел 8 сентября в селе Угерско недалеко от Стрыя. Водитель грузовика, которого, по информации ZAXID.NET, зовут Игорь Щулик, ехал в направлении Львова.

Он не пропустил служебный автомобиль Renault с включенными проблесковыми маячками, который сопровождал траурный кортеж. Из-за этого возникла аварийная ситуация.

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Решение суда

Как отмечается в постановлении от 22 октября, водитель не явился на заседание, но подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Он признал свою вину и просил не наказывать его слишком строго.

  • Суд назначил штраф в размере 1445 гривен. Также мужчина должен уплатить 665,60 гривен судебного сбора. Постановление можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения.

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военнослужащие (6980) штраф (1351) ВСУ (8569) Львовская область (3462) Стрыйский район (38) Стрый (6)
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Топ комментарии
+6
З якою б не їхав завжди треба пропускати транспорт з небіжчиком і обганяти не можна бо то може хреново закінчитись для обганяючого. Виходить що спішить в могилу поперед небіжчика. Цей водило довго не поїздить. Я бачив такі випадки і знаю як все закінчилось.
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27.10.2026 23:57 Ответить
+3
З якош швидкістю волочилася фура? Власне, незалежно від швидкості, він зобов"язаний був дати дорогу транспорту з увімкненими спецсигналами, і за це питання суд і оштрафував.
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27.10.2026 23:59 Ответить
+2
кортеж гнал... ти панимаш педроло...хочется заплатить шайтану/девле хоть кому і дотягнутись до твоєї мерзенної шиї. Ccа на 90-120 секунд
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28.10.2026 00:10 Ответить

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