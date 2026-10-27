Водій фури не пропустив кортеж із загиблим захисником на Львівщині: його оштрафували

Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував на 1445 гривень водія вантажівки, який на трасі біля Стрия не пропустив службовий автомобіль, що супроводжував траурний кортеж із тілом загиблого військового.

Про це йдеться в постанові суду, а також повідомляє ZAXID.NET, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сталося на трасі

За даними суду, інцидент стався 8 вересня в селі Угерсько поблизу Стрия. Водій вантажівки, якого, за інформацією ZAXID.NET, звати Ігор Щулик, їхав у напрямку Львова.

Він не пропустив службовий автомобіль Renault з увімкненими проблисковими маячками, який супроводжував траурний кортеж. Через це виникла аварійна ситуація.

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Рішення суду

Як зазначається в постанові від 22 жовтня, водій не з'явився на засідання, але подав заяву з проханням розглянути справу без нього. Він визнав свою провину й просив суворо його не карати.

Суд призначив штраф у розмірі 1445 гривень. Також чоловік має сплатити 665,60 гривні судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів із дня її винесення.

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