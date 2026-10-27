Экипажи истребителей МиГ-29 нанесли удар управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по пункту управления дронами рашистов. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления беспилотниками оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеского объекта украинские пилоты применили управляемые авиабомбы AASM HAMMER.

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В результате удара пункт управления БПЛА оккупантов был уничтожен вместе с техническими средствами, находившимися внутри здания.

Кадры попадания авиабомб и последующих взрывов опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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