Экипажи истребителей МиГ-29 нанесли удар управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по пункту управления дронами рашистов. ВИДЕО
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления беспилотниками оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеского объекта украинские пилоты применили управляемые авиабомбы AASM HAMMER.
В результате удара пункт управления БПЛА оккупантов был уничтожен вместе с техническими средствами, находившимися внутри здания.
Кадры попадания авиабомб и последующих взрывов опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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