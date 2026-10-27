РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9470 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Уничтожение огневых позиций окупантов
244 1

Экипажи истребителей МиГ-29 нанесли удар управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по пункту управления дронами рашистов. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления беспилотниками оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеского объекта украинские пилоты применили управляемые авиабомбы AASM HAMMER.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате удара пункт управления БПЛА оккупантов был уничтожен вместе с техническими средствами, находившимися внутри здания.

Кадры попадания авиабомб и последующих взрывов опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

Смотрите также: Спецназовцы ГУР подразделения GROUP 10 за семь недель зачистили более 600 гектаров леса в Сумской области и ликвидировали 108 рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 40-й ОАБр нанесли удары по тылу рашистов: поражены два склада горючего, склад боеприпасов и командный пункт. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24553) уничтожение (11082) ВСУ (8569) Воздушные силы (3562) истребитель (312)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 