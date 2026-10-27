Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали удару керованими авіабомбами AASM HAMMER по пункту управління дронами рашистів. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління безпілотниками окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження ворожого об'єкта українські пілоти застосували керовані авіабомби AASM HAMMER.
Унаслідок удару пункт управління БпЛА окупантів було знищено разом із технічними засобами, що перебували всередині будівлі.
Кадри влучання авіабомб та подальших вибухів оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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