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Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали удару керованими авіабомбами AASM HAMMER по пункту управління дронами рашистів. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління безпілотниками окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження ворожого об'єкта українські пілоти застосували керовані авіабомби AASM HAMMER.

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Унаслідок удару пункт управління БпЛА окупантів було знищено разом із технічними засобами, що перебували всередині будівлі.

Кадри влучання авіабомб та подальших вибухів оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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