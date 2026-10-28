Парламентские выборы в Израиле: появились первые результаты экзит-полов
В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным экзит-полов, оппозиционный блок получает больше мандатов, чем силы действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако его партия "Ликуд" занимает первое место среди отдельных политических сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные экзит-полов.
Оппозиция опережает блок Нетаньяху
По данным экзит-пола 12-го канала, блок Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", может получить 52 места в Кнессете. Распределение мандатов прогнозируют следующим образом:
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"Яшар" — 22 мандата;
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"Наш дом Израиль" — 9;
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партия Беннета — 12;
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"Демократы" — 9.
Блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху, по этим данным, может получить 50 мандатов. В частности, партиям прогнозируют следующие результаты:
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"Ликуд" — 24 мандата;
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ШАС — 8;
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"Яхадут ха-Тора" — 6;
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"Религиозный сионизм — Зеут" — 6;
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"Оцма Йехудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром — 6.
По данным экзит-пола 11-го канала, блок Айзенкота может получить 53 мандата, а силы Нетаньяху — 50. Прогнозы по отдельным партиям несколько различаются.
Ни один из блоков пока не набирает необходимых для формирования правительства 61 мандата.
Арабские партии могут осложнить создание коалиции
По данным экзит-полов, две арабские политические силы — РААМ и "Объединенный список" — могут получить по 17–18 мандатов. Обычно они не входят в коалиции, что затрудняет формирование стабильного парламентского большинства.
Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября. Это первое голосование такого уровня после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа.
Израильтяне избирают 120 депутатов Кнессета. Избирательная система страны предусматривает распределение мест в соответствии с результатами партийных списков. Для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 3,25% голосов.
Победа отдельной партии не гарантирует формирование правительства. Для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата.
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Хлопці відвідують приватні державні школи, які сильно орієнтовані на релігійні тексти (Тору та Талмуд). Більшість цих шкіл повністю виключає основні світські предмети - такі як математика, наука та англійська мова - після 8-го класу. Натомість характерні дівчата зазвичай слідують навчальному плану, який включає світські предмети та професійну підготовку, оскільки від них очікується, що вони будуть основними годувальниками сім'ї, поки чоловіки вивчають Тору. Арабські ізраїльтяни відвідують державні загальноосвітні школи, які викладають повний обов'язковий навчальний план, математику та науку. Проте ці школи страждають від хронічного недофінансування, більших розмірів класів та нижчої якості викладання порівняно з ******** світською єврейською державною шкільною системою.
Цей освітній розрив створює явний дисбаланс на ринку праці. Приблизно половина чоловіків хареді лишається поза офіційною робочою силою, покладаючись натомість на державні субсидії та часткові доходи дружин, що спричиняє високий рівень бідності. Це накладає величезний тиск на відносно невелику, високоосвічену світську податкову базу, яка повинна фінансувати оборону країни, інфраструктуру та системи соціального забезпечення.
У Нетаньяху та його союзників буде близько 50 мандатів, у тому числі 24-25 у його партії «Лікуд». Як і майже всі єврейські партії в Ізраїлі, Айзенкот виступає проти врегулювання конфлікту з палестинцями на основі принципу двох держав, що лежав в основі десятиліть мирних переговорів.
При цьому висока явка виборців із числа арабської меншини Ізраїлю - ізраїльтян за громадянством, але палестинців за походженням - може допомогти схилити складну коаліційну арифметику Ізраїлю на користь Айзенкота, вони могли б підтримати очолюваний ним уряд меншості, щоб забезпечити відсторонення Нетаньяху від влади.