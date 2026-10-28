Парламентские выборы в Израиле: появились первые результаты экзит-полов

В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. По предварительным данным экзит-полов, оппозиционный блок получает больше мандатов, чем силы действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако его партия "Ликуд" занимает первое место среди отдельных политических сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные экзит-полов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оппозиция опережает блок Нетаньяху

По данным экзит-пола 12-го канала, блок Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", может получить 52 места в Кнессете. Распределение мандатов прогнозируют следующим образом:

"Яшар" — 22 мандата;

"Наш дом Израиль" — 9;

партия Беннета — 12;

"Демократы" — 9.

Блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху, по этим данным, может получить 50 мандатов. В частности, партиям прогнозируют следующие результаты:

"Ликуд" — 24 мандата;

ШАС — 8;

"Яхадут ха-Тора" — 6;

"Религиозный сионизм — Зеут" — 6;

"Оцма Йехудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром — 6.

По данным экзит-пола 11-го канала, блок Айзенкота может получить 53 мандата, а силы Нетаньяху — 50. Прогнозы по отдельным партиям несколько различаются.

Ни один из блоков пока не набирает необходимых для формирования правительства 61 мандата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина учит весь мир воевать против дронов и с помощью дронов, - Нетаньяху

Арабские партии могут осложнить создание коалиции

По данным экзит-полов, две арабские политические силы — РААМ и "Объединенный список" — могут получить по 17–18 мандатов. Обычно они не входят в коалиции, что затрудняет формирование стабильного парламентского большинства.

Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября. Это первое голосование такого уровня после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа.

Израильтяне избирают 120 депутатов Кнессета. Избирательная система страны предусматривает распределение мест в соответствии с результатами партийных списков. Для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 3,25% голосов.

Победа отдельной партии не гарантирует формирование правительства. Для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата.

Читайте также: Нетаньяху опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом за два дня до выборов