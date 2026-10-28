В Канаде открыли первый в Атлантическом регионе мемориал жертвам Голодомора. ВИДЕО+ФОТО
В канадском городе Шарлоттаун на острове Принца Эдуарда открыли мемориал "Горькая память детства", посвященный жертвам Голодомора 1932–1933 годов. Это первый памятник в память об этой трагедии в Атлантическом регионе Канады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост посла Украины в Канаде Андрея Плахотнюка в Facebook.
Мемориал объединил украинскую общину и местные власти
В церемонии открытия приняли участие лейтенант-губернатор острова Принца Эдварда Вассим Саламун, спикер Законодательной ассамблеи провинции Брэд Трайверс, мэр Шарлоттауна Филип Браун, представители украинской общины и друзья Украины.
Инициаторами проекта выступили Элина Лялюк и местное отделение Конгресса украинцев Канады на острове Принца Эдварда. К созданию мемориала присоединились представители власти, общественных организаций, благотворительных фондов, художники и волонтеры из Канады и Украины.
Посол Украины Андрей Плахотнюк подчеркнул, что мемориал должен не только хранить память о погибших, но и напоминать о последствиях политики, направленной на уничтожение украинского народа.
"Этот мемориал — больше, чем памятник. Это место почтения памяти, посвящение невинным людям, погибшим в результате искусственно созданного голода, и напоминание о том, к чему приводит стремление режима уничтожить нацию и ее идентичность", — заявил дипломат.
Память о Голодоморе связали с современной войной
Андрей Плахотнюк отметил, что угроза украинской национальной идентичности остается актуальной. По его словам, Россия продолжает атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, принудительно перемещать детей, а также пытается уничтожить украинский язык, культуру и историческую память.
Посол подчеркнул, что понимание преступлений сталинского режима помогает осознать, за что Украина борется сегодня, отстаивая независимость и право на собственную идентичность.
"Голодомор должен был заставить украинцев замолчать. Сегодня в сердце Шарлоттауна их память обрела постоянное место — за тысячи километров от Украины, но среди людей, которые отказываются забывать", — подчеркнул Плахотнюк.
Дипломат поблагодарил власти острова Принца Эдварда, украинскую общину и всех участников проекта за сохранение исторической правды и поддержку Украины.
Канада имеет долгую историю чествования памяти жертв Голодомора. В 2008 году парламент страны признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и учредил День памяти жертв украинского голода и геноцида. Его отмечают в четвертую субботу ноября.
Украинская община Канады на протяжении десятилетий работает над тем, чтобы рассказывать о преступлениях сталинского режима, сохранять свидетельства очевидцев и передавать знания о трагедии следующим поколениям.
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