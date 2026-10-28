Чарльз III посетит Карибы, где требуют репараций за работорговлю: Великобритания не планирует выплачивать компенсации

Король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой на этой неделе посетит страны Карибского бассейна, где усиливаются призывы к Лондону выплатить компенсации за участие в работорговле. Вопрос о репарациях может быть обсужден в ходе встречи лидеров стран Содружества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Карибские страны требуют обсудить компенсации

С 27 октября по 7 ноября Чарльз III и Камилла посетят Багамы и Гайану. После этого они отправятся в Антигуа и Барбуду, где состоится встреча глав правительств стран Содружества. Это объединение насчитывает 56 государств, большинство из которых ранее были британскими колониями.

В сентябре Карибское сообщество (CARICOM) заявило, что будет добиваться включения вопроса о репарациях в повестку дня встречи.

Букингемский дворец сообщил, что во время поездки король не будет умалчивать о роли Великобритании в трансатлантической работорговле. В то же время официальных извинений не планируется. Британское правительство также не поддерживает выплату финансовых компенсаций.

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Генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчвей на прошлой неделе заявила, что пришло время обсудить репарации. По её словам, они могут быть финансовыми или принимать иную форму, в частности предусматривать возвращение исторических артефактов.

Комментируя возможные извинения со стороны короля, Ботчвей отметила: "Было бы неплохо, если бы это произошло".

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Миллионы африканцев стали жертвами работорговли

В период с XV по XIX век европейские купцы похитили и продали в рабство не менее 12,5 млн африканцев.

По оценкам, Великобритания перевезла 3,2 млн человек. По этому показателю она занимала второе место после Португалии.

Вопрос ответственности за работорговлю и возможных репараций остается одним из важных для стран Карибского бассейна. Ожидается, что он будет поднят во время встречи глав правительств Содружества.