Чарльз III посетит Карибы, где требуют репараций за работорговлю: Великобритания не планирует выплачивать компенсации
Король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой на этой неделе посетит страны Карибского бассейна, где усиливаются призывы к Лондону выплатить компенсации за участие в работорговле. Вопрос о репарациях может быть обсужден в ходе встречи лидеров стран Содружества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Карибские страны требуют обсудить компенсации
С 27 октября по 7 ноября Чарльз III и Камилла посетят Багамы и Гайану. После этого они отправятся в Антигуа и Барбуду, где состоится встреча глав правительств стран Содружества. Это объединение насчитывает 56 государств, большинство из которых ранее были британскими колониями.
В сентябре Карибское сообщество (CARICOM) заявило, что будет добиваться включения вопроса о репарациях в повестку дня встречи.
Букингемский дворец сообщил, что во время поездки король не будет умалчивать о роли Великобритании в трансатлантической работорговле. В то же время официальных извинений не планируется. Британское правительство также не поддерживает выплату финансовых компенсаций.
Генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчвей на прошлой неделе заявила, что пришло время обсудить репарации. По её словам, они могут быть финансовыми или принимать иную форму, в частности предусматривать возвращение исторических артефактов.
Комментируя возможные извинения со стороны короля, Ботчвей отметила: "Было бы неплохо, если бы это произошло".
Миллионы африканцев стали жертвами работорговли
В период с XV по XIX век европейские купцы похитили и продали в рабство не менее 12,5 млн африканцев.
По оценкам, Великобритания перевезла 3,2 млн человек. По этому показателю она занимала второе место после Португалии.
Вопрос ответственности за работорговлю и возможных репараций остается одним из важных для стран Карибского бассейна. Ожидается, что он будет поднят во время встречи глав правительств Содружества.
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