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Чарльз III посетит Карибы, где требуют репараций за работорговлю: Великобритания не планирует выплачивать компенсации

Король Чарльз III отправляется в страны Карибского бассейна

Король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой на этой неделе посетит страны Карибского бассейна, где усиливаются призывы к Лондону выплатить компенсации за участие в работорговле. Вопрос о репарациях может быть обсужден в ходе встречи лидеров стран Содружества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Карибские страны требуют обсудить компенсации

С 27 октября по 7 ноября Чарльз III и Камилла посетят Багамы и Гайану. После этого они отправятся в Антигуа и Барбуду, где состоится встреча глав правительств стран Содружества. Это объединение насчитывает 56 государств, большинство из которых ранее были британскими колониями.

В сентябре Карибское сообщество (CARICOM) заявило, что будет добиваться включения вопроса о репарациях в повестку дня встречи.

Букингемский дворец сообщил, что во время поездки король не будет умалчивать о роли Великобритании в трансатлантической работорговле. В то же время официальных извинений не планируется. Британское правительство также не поддерживает выплату финансовых компенсаций.

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Генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчвей на прошлой неделе заявила, что пришло время обсудить репарации. По её словам, они могут быть финансовыми или принимать иную форму, в частности предусматривать возвращение исторических артефактов.

Комментируя возможные извинения со стороны короля, Ботчвей отметила: "Было бы неплохо, если бы это произошло".

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Миллионы африканцев стали жертвами работорговли

В период с XV по XIX век европейские купцы похитили и продали в рабство не менее 12,5 млн африканцев.

По оценкам, Великобритания перевезла 3,2 млн человек. По этому показателю она занимала второе место после Португалии.

Вопрос ответственности за работорговлю и возможных репараций остается одним из важных для стран Карибского бассейна. Ожидается, что он будет поднят во время встречи глав правительств Содружества.

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Африка (324) Великобритания (5546) репарации (82) Чарльз III (41)
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Топ комментарии
+10
Якщо IQ негрів і досі 70 одиниць то "хотєлки" лише зростають. При цьому вони не просять навчання, а лише грошей які "чорношкіра еліта" просто покладе в свою кишеню. Саме ця "еліта" продавала своїх одноплемінників за низки скляних бусів на плантації в 15 столітті, а тепер продовжує зливати національні ресурси, але вже за смартфони та автомобілі... На мою думку, єдине на що вони можуть претендувати то це на освітні програми.
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28.10.2026 02:01 Ответить
+8
Усіх ображених відправити назад у Африку.
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28.10.2026 06:49 Ответить
+6
Мої батьки були твердо впевнені що війна з *********** неминуча ще тоді коли ми голосували на референдумі за Незалежність України і вихід з "совка". А я їм, такий собі гуманіст: - "А що нам ділити? Розбіглися по своїм квартирам та ще мирно! Під гарантії міжнародної спільноти..." До анексії Криму батьки з дідами та бабусями не дожили, але все погане що вони говорили про кацапів справдилось з надзвичайною точністю... Тепер вже я своїх дітей і внуків вчу зневазі та ненависті до руzкіх алкодегенератів...
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28.10.2026 04:05 Ответить

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