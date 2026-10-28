Антидроновая сетка спасла муниципальный автобус от удара FPV-дрона в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус в Запорожье, но его остановила антидроновая сетка.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вчера около 22:30 вражеский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус в Запорожье. Но благодаря антидроновой защите дрон запутался в сетке и взорвался, так и не долетев до транспорта", — говорится в сообщении.

Автобус подвергся незначительным повреждениям, но все пассажиры целы и невредимы.

"Это еще одно доказательство того, насколько важно защищать наши дороги антидроновыми сетками", — добавил глава ОГА.

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