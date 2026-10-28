Антидроновая сетка спасла муниципальный автобус от удара FPV-дрона в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус в Запорожье, но его остановила антидроновая сетка.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
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"Вчера около 22:30 вражеский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус в Запорожье. Но благодаря антидроновой защите дрон запутался в сетке и взорвался, так и не долетев до транспорта", — говорится в сообщении.
Автобус подвергся незначительным повреждениям, но все пассажиры целы и невредимы.
"Это еще одно доказательство того, насколько важно защищать наши дороги антидроновыми сетками", — добавил глава ОГА.
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