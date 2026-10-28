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Новини Антидроновий захист
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Антидронова сітка врятувала муніципальний автобус від удару FPV-дрона у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Російський FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус у Запоріжжі, але врятувала антидронова сітка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вчора близько 22:30 ворожий FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус у Запоріжжі. Але завдяки антидроновому захисту дрон заплутався в сітці та здетонував, так і не діставшись до транспорту", - йдеться в повідомленні.

Автобус зазнав незначних пошкоджень, але усі пасажири цілі та неушкоджені.

"Це ще один доказ того, наскільки важливо захищати наші дороги антидроновими сітками", - додав глава ОВА.

Також читайте: Росіяни атакували автобус у Запоріжжі FPV-дроном: є постраждалий. ФОТОрепортаж

Антидронова сітка захистила автобус від FPV-дрона у Запоржжі
Антидронова сітка захистила автобус від FPV-дрона у Запоржжі
Антидронова сітка захистила автобус від FPV-дрона у Запоржжі

Автор: 

Запоріжжя (2404) Запорізька область (5404) fpv-дрон (312) Запорізький район (905)
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