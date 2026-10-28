Оккупанты атаковали Павлоград беспилотником: ранен 15-летний подросток, возник пожар
Утром 28 октября российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области с помощью ударного беспилотника. В результате атаки ранения получил 15-летний подросток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.
- Враг нанес удар беспилотником по Павлограду.
- Возник пожар.
- 15-летний подросток получил ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Медики доставляют его в больницу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль