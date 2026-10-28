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Новости Атака дрона на Днепропетровщину
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Оккупанты атаковали Павлоград беспилотником: ранен 15-летний подросток, возник пожар

павлоград

Утром 28 октября российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области с помощью ударного беспилотника. В результате атаки ранения получил 15-летний подросток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

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  • Враг нанес удар беспилотником по Павлограду.
  • Возник пожар.
  • 15-летний подросток получил ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Медики доставляют его в больницу.

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