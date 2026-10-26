Россияне атаковали Павлоград: один человек погиб, семеро пострадали, среди них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара 26 октября по Павлограду Днепропетровской области один человек погиб, еще семь получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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"В результате российского удара по г. Павлограду 1 человек погиб, еще 7 пострадали, среди них — 2 детей", — говорится в сообщении.

Загорелся легковой автомобиль, повреждены многоквартирные жилые дома, магазин и автомобили.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

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