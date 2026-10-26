Росіяни атакували Павлоград: одна людина загинула, семеро постраждали, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського удару 26 жовтня по Павлограду Дніпропетровської області одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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"Унаслідок російського удару по м. Павлоград 1 людина загинула, ще 7 постраждали, серед них - 2 дітей", - ідеться в повідомленні.

Загорівся легковий автомобіль, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазин та автівки.

Рятувальники оперативно ліквідували займання.

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