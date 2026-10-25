Атака РФ на Синельникове: кількість загиблих зросла до 4, поранених - до 13, четверо - у важкому стані

Зросла кількість жертв російського удару по Синельниковому на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"У лікарні помер 62-річний чоловік, який дістав поранень напередодні через атаку росіян на Синельникове. Лікарі до останнього боролися за його життя. Та поранення виявилися надто тяжкими", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість загиблих через удар росіян по місту зросла до чотирьох.

Ще 13 людей дістали поранень.

Четверо осіб залишаються у лікарні - усі в тяжкому стані

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 24 жовтня російські війська вдарили БпЛА по Синельниковому в Дніпропетровській області, унаслідок чого є загиблі. Серед поранених - 11-річна дівчинка.

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