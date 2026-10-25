Атака РФ на Синельникове: кількість загиблих зросла до 4, поранених - до 13, четверо - у важкому стані
Зросла кількість жертв російського удару по Синельниковому на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У лікарні помер 62-річний чоловік, який дістав поранень напередодні через атаку росіян на Синельникове. Лікарі до останнього боролися за його життя. Та поранення виявилися надто тяжкими", - йдеться в повідомленні.
- Таким чином, кількість загиблих через удар росіян по місту зросла до чотирьох.
- Ще 13 людей дістали поранень.
- Четверо осіб залишаються у лікарні - усі в тяжкому стані
Що передувало
Нагадаємо, увечері 24 жовтня російські війська вдарили БпЛА по Синельниковому в Дніпропетровській області, унаслідок чого є загиблі. Серед поранених - 11-річна дівчинка.
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