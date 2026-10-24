РФ ударила по Синельниковому: троє загиблих і 12 поранених, зокрема дитина, двоє - у важкому стані. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська завдали удару по безпілотником по Синельниковому в Дніпропетровській області, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви удару

Як зазначається, унаслідок атаки троє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранень.

Серед поранених - 11-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік - у тяжкому стані.

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Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що кількість поранених через атаку росіян на Синельникове зросла до 12 осіб.

П’ятеро постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік - у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.

Наслідки атаки

Повідомляється, що зайнялася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхівки. Понівечений магазин та автівки.

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