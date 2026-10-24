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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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РФ нанесла удар по Синельниковому: трое погибших и восемь раненых, в том числе ребенок, двое — в тяжелом состоянии. ФОТО

Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Синельниковому в Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы удара

Как отмечается, вследствие атаки три человека погибли, по меньшей мере восемь получили ранения.

Среди раненых — 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии.

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Последствия атаки

Сообщается, что на четвертом этаже многоэтажного дома вспыхнул пожар. Разрушен магазин и автомобили.

РВ атаковала Синельниково

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Автор: 

обстрел (36284) Днепропетровская область (5821) Синельниковский район (612) Синельниково (19)
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