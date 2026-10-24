РФ нанесла удар по Синельниковому: трое погибших и восемь раненых, в том числе ребенок, двое — в тяжелом состоянии. ФОТО
Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Синельниковому в Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы удара
Как отмечается, вследствие атаки три человека погибли, по меньшей мере восемь получили ранения.
Среди раненых — 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии.
Последствия атаки
Сообщается, что на четвертом этаже многоэтажного дома вспыхнул пожар. Разрушен магазин и автомобили.
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