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Ворог б’є по Дніпру: під ударом критична інфраструктура
Зранку 25 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи, ворог завдавав ударів по місту.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, росіяни знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.
Попередньо, загиблих і поранених немає.
На місці працюють усі екстрені служби.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог б’є по критичній інфраструктурі Дніпра. На Нікопольщині четверо поранених, дитина у важкому стані.
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