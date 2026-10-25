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Новини Атака на Дніпро
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Ворог б’є по Дніпру: під ударом критична інфраструктура

Удар по Дніпру 22 жовтня: що відомо про наслідки?

Зранку 25 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи, ворог завдавав ударів по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, росіяни знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра.

Попередньо, загиблих і поранених немає.

На місці працюють усі екстрені служби.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог б’є по критичній інфраструктурі Дніпра. На Нікопольщині четверо поранених, дитина у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа, двоє загиблих, 4 поранених, чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

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Дніпро (3219) обстріл (37636) Дніпропетровська область (5389) Дніпровський район (551)
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