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Враг наносит удары по Днепру: под ударом находится критически важная инфраструктура
Утром 25 октября в Днепре раздались взрывы, враг наносил удары по городу.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, россияне вновь нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра.
По предварительным данным, погибших и раненых нет.
На месте работают все экстренные службы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг наносит удары по критической инфраструктуре Днепра. В Никопольском районе четверо раненых, ребенок в тяжелом состоянии.
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