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Новости Атака на Днепр
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Враг наносит удары по Днепру: под ударом находится критически важная инфраструктура

Удар по Днепру 22 октября: что известно о последствиях?

Утром 25 октября в Днепре раздались взрывы, враг наносил удары по городу.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, россияне вновь нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра.

По предварительным данным, погибших и раненых нет.

На месте работают все экстренные службы.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг наносит удары по критической инфраструктуре Днепра. В Никопольском районе четверо раненых, ребенок в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепр: вспыхнул пожар, двое погибших, 4 раненых, мужчина в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

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Днепр (4851) обстрел (36297) Днепропетровская область (5821) Днепровский район (540)
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