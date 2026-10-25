Атака РФ на Синельниково: число погибших возросло до 4, раненых - до 13, четверо - в тяжелом состоянии
Увеличилось число жертв российского удара по Синельниковому в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В больнице скончался 62-летний мужчина, получивший ранения накануне в результате атаки россиян на Синельниково. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми", — говорится в сообщении.
- Таким образом, число погибших в результате удара россиян по городу возросло до четырех.
- Еще 13 человек получили ранения.
- Четверо человек остаются в больнице — все в тяжелом состоянии
Что предшествовало
Напомним, вечером 24 октября российские войска нанесли удар БПЛА по Синельниково в Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие. Среди раненых — 11-летняя девочка.
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