Атака РФ на Синельниково: число погибших возросло до 4, раненых - до 13, четверо - в тяжелом состоянии

Увеличилось число жертв российского удара по Синельниковому в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В больнице скончался 62-летний мужчина, получивший ранения накануне в результате атаки россиян на Синельниково. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми", — говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших в результате удара россиян по городу возросло до четырех.

Еще 13 человек получили ранения.

Четверо человек остаются в больнице — все в тяжелом состоянии

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Что предшествовало

Напомним, вечером 24 октября российские войска нанесли удар БПЛА по Синельниково в Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие. Среди раненых — 11-летняя девочка.

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